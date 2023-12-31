Роботодавці отримуватимуть більші компенсації за працевлаштованих ВПО

Уряд збільшив компенсації для роботодавців, які беруть на роботу внутрішньо-переміщених осіб, зокрема тих, хто має інвалідність. Ці компенсації спрямують на оплату праці та супутні витрати, пов'язані з працевлаштуванням.

Як зміняться виплати

Розміри компенсацій прив'язані до мінімальної зарплатні. Тобто, якщо у 2023 році вони розраховувались від 6 700 гривень на місяць, то з 1 січня вже складатимуть 7 100 гривень, а з 1 квітня підвищиться до 8 000 гривень.

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Крім розміру виплат, уряд збільшив і їх тривалість. Так, якщо раніше компенсацію виплачували впродовж двох місяців, то тепер виплачуватимуть впродовж трьох. А для ВПО з інвалідністю — до шести місяців.

Це означає, що в наступному році роботодавець, який наймає ВПО, може отримати компенсацію до 24 тисяч гривень за такого працівника. А у випадку працевлаштування ВПО з інвалідністю, компенсація може досягати до 48 тисяч гривень на кожного працівника.

Загалом, на реалізацію цієї програми у 2024 році передбачили 350 мільйонів гривень.

Виплати для ВПО

Нагадаємо, що з 1 січня для деяких категорій ВПО припинять щомісячні виплати. Усе залежатиме від матеріального становища особи та її місця перебування.

Скачування виплат зачепить тих ВПО, які понад 30 днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин, перебували закордоном. Також гроші не отримають особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, або засуджені за колабораціонізм.

По суті, українці, які мають матеріальний достаток, не отримуватимуть виплат для ВПО. До цієї категорії відносяться: