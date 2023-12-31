Работодатели будут получать большие компенсации за трудоустроенных ВПЛ
Источник:Минэкономики
Правительство увеличило компенсации для работодателей, которые берут на работу внутриперемещенных лиц, в том числе тех, кто имеет инвалидность. Эти компенсации будут направлены на оплату труда и сопутствующие расходы, связанные с трудоустройством.
Как изменятся выплаты
Размеры компенсаций привязаны к минимальной зарплате. То есть если в 2023 году они рассчитывались от 6 700 гривен в месяц, то с 1 января уже будут составлять 7 100 гривен, а с 1 апреля повысится до 8 000 гривен.
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Кроме размера выплат, правительство увеличило и их продолжительность. Да, если раньше компенсацию выплачивали в течение двух месяцев, то теперь будут выплачивать в течение трех. А для ВПЛ с инвалидностью — до шести месяцев.
Это означает, что в следующем году работодатель, нанимающий ВПЛ, может получить компенсацию до 24 тысяч гривен за такого работника. А в случае трудоустройства ВПЛ с инвалидностью, компенсация может достигать до 48 тысяч гривен на каждого работника.
В целом на реализацию этой программы в 2024 году предусмотрено 350 миллионов гривен.
Выплаты для ВПЛ
Напомним, что с 1 января для некоторых категорий ВПЛ прекратят ежемесячные выплаты. Все будет зависеть от материального положения личности и его места нахождения.
Скачивание выплат коснется тех ВПЛ, которые более 30 дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин, находились за границей. Также деньги не получат лица, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.
По сути, украинцы, имеющие материальное достаток, не будут получать выплаты для ВПЛ. К этой категории относятся:
- Лица, которые приобрели недвижимость (квартиру, дом или участок) за сумму более 100 тысяч гривен, кроме жилья, приобретенного на средства государства или местного бюджета.
- Те, кто купил новое транспортное средство, выпущен менее 5 лет назад, кроме авто, полученных от волонтеров для ВСУ.
- Лица, имеющие собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного человека в регионах без активных боевых действий или оккупации, даже если они получали государственную помощь.
- Люди, которые приобрели иностранную валюту или банковские металлы на сумму более 100 тысяч гривен (кроме случаев, когда валюту дали благотворители или она была приобретена для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг) или имеют на депозитном счете такую же сумму.