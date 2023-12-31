Как изменятся выплаты

Размеры компенсаций привязаны к минимальной зарплате. То есть если в 2023 году они рассчитывались от 6 700 гривен в месяц, то с 1 января уже будут составлять 7 100 гривен, а с 1 апреля повысится до 8 000 гривен.

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Кроме размера выплат, правительство увеличило и их продолжительность. Да, если раньше компенсацию выплачивали в течение двух месяцев, то теперь будут выплачивать в течение трех. А для ВПЛ с инвалидностью — до шести месяцев.

Это означает, что в следующем году работодатель, нанимающий ВПЛ, может получить компенсацию до 24 тысяч гривен за такого работника. А в случае трудоустройства ВПЛ с инвалидностью, компенсация может достигать до 48 тысяч гривен на каждого работника.

В целом на реализацию этой программы в 2024 году предусмотрено 350 миллионов гривен.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, что с 1 января для некоторых категорий ВПЛ прекратят ежемесячные выплаты. Все будет зависеть от материального положения личности и его места нахождения.

Скачивание выплат коснется тех ВПЛ, которые более 30 дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин, находились за границей. Также деньги не получат лица, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.

По сути, украинцы, имеющие материальное достаток, не будут получать выплаты для ВПЛ. К этой категории относятся: