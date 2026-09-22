Щонайменше 5 ракет по одному об'єкту: Росія вдарила по газу на Полтавщині

У ніч на вівторок, 22 вересня, російська армія знвоу вдарила по газовому об'єкту на Полтавщині. І без того пошкоджений комплекс зазнав критичних руйнувань.

Які наслідки атаки?

Окупанти атакували щонайменше п'ятьма балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу, розповіли в Нафтогазі.

Під удар потрапили технологічні об'єкти, які тривалий час були зупинені. Їхнє обладнання вже не використовували після попередніх російських атак.

Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу,

– пояснили в компанії.

Ворог витратив мільйони доларів на запуск дефіцитної балістики, щоб влучити у порожні цехи. Проте черговий масований удар спричинив критичні руйнування на газовому підприємствіі.

Нинішній удар фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта,

– зазначили в Нафтогазі.

Що відомо про атаку 22 вересня

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські війська масовано атакували Полтавську область. Під ударом опинилися промислові, критичні та аграрні об'єкти.

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, у Кременчуцькому районі пошкоджень зазнало промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури.

Ще один російський дрон упав на територію приватного агропідприємства у Полтавському районі. Там пошкоджена господарська будівля та сільськогосподарська техніка.

Люди не постраждали.