Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо про атаку

У Кременчуцькому районі атаковано промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури.

А у Полтавському районі російський БпЛА впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено господарче приміщення та техніку.

На щастя, в обох випадках люди не постраждали.

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Нагадаємо, що у Вінниці вранці 22 вересня теж пролунав звук вибуху. Перед цим попереджали про рух реактивних БпЛА в напрямку міста. Наразі офіційної інформації про наслідки чи можливі пошкодження немає.