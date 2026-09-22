Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про вибух?

У Вінниці вранці 22 вересня було чутно звук вибуху. Перед цим у напрямку міста рухалися реактивні безпілотники. Зокрема, один із реактивних БпЛА зафіксували в районі Гнівані курсом на Вінницю.

Також реактивні безпілотники перебували в районі Калинівки та прямували в бік міста. Невдовзі після повідомлень про рух БпЛА у Вінниці пролунав вибух.

Наразі офіційної інформації про наслідки чи можливі пошкодження немає. Мешканцям Вінниці та області варто залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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Нагадаємо, ворог в ніч на 22 вересня завдав масованого ракетного удару по Дніпропетровській області. За попередньою інформацією, під ударом опинилися промислові підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. На місцях влучань спалахнули пожежі.

У Дніпрі внаслідок атаки поранення отримали шестеро людей, двох із них госпіталізували. 25-річний чоловік перебуває у важкому стані. Згодом стало відомо про двох загиблих унаслідок удару по місту.

Під завалами пошкодженого підприємства можуть перебувати люди. Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція, а інформація про наслідки атаки уточнюється.