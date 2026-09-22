Про масовану ворожу атаку повідомила Дніпропетровська ОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про масований ракетний обстріл Дніпропетровщини 22 вересня?

Приблизно о 2 ночі російська армія почала масований обстріл українських областей балістичними ракетами. За повідомленням моніторингових спільнот, летіли також "Калібри" – приблизно 5 штук, – запущені з району Каспійського моря.

Вибухи під час цього обстрілу чули у цілій низці міст Дніпропетровської, Полтавської та Запорізької областей. Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, надав першу інформацію про наслідки.

Відбулися удари ворога по промислових об'єктах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, завдані практично одночасно. На місцях влучань спалахнули пожежі – сильні, як писали місцеві у соціальних мережах.

Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють фахівці. На цей час відомо, що 3 людей дістали поранень у Дніпрі – медики надають усім необхідну допомогу. Загроза не минула – атака ворога триває.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що цієї ночі від реактивних БпЛА постраждав Київ – там чули вибухи. Також під повітряною атакою були Кропивницький, Буковина, Полтавщина.