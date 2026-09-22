О массированной вражеской атаке сообщила Днепропетровская ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно о массированном ракетном обстреле Днепропетровской области 22 сентября?

Примерно в 2 часа ночи российская армия начала массированный обстрел украинских областей баллистическими ракетами. По сообщениям мониторинговых сообществ, летели также "Калибры" – примерно 5 штук, – запущенные из района Каспийского моря.

Взрывы во время этого обстрела слышали во многих городах Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областей. Александр Ганжа, начальник Днепропетровской областной военной администрации, предоставил первую информацию о последствиях.

Произошли удары врага по промышленным объектам в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, нанесенные практически одновременно. В местах попаданий вспыхнули пожары – сильные, как писали местные жители в социальных сетях.

Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют специалисты. На данный момент известно, что в Днепре ранения получили 3 человека – медики оказывают всем необходимую помощь. Угроза не миновала – атака врага продолжается.

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Добавим, что этой ночью от реактивных БПЛА пострадал Киев – там слышались взрывы. Также под воздушной атакой оказались Кропивницкий, Буковина и Полтавская область.