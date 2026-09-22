Повітряна тривога охопила багато регіонів. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Обстріл Києва вночі 22 вересня: чим бив ворог?

Повітряна тривога у Києві почалася через 48 хвилин після півночі 22 вересня. Повітряні сили дали "жовту" тривогу.

За їхнім повідомленням, до столиці, повз Гостомель у напрямку центру, прямували реактивні дрони російської армії.

За якісь хвилини кияни почули гучні звуки – вибухи та роботу сил Протиповітряної оборони.

Про ймовірні наслідки обстрілу ворога докладної інформації на момент публікації влада ще не надавала.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що цієї ночі ворог також атакував Кропивницький, там кілька разів чули звуки вибухів.

Також ОВА Чернівецької області повідомила про збиття дрона у регіоні – там на місці падіння уламків працюють профільні служби.