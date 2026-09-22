Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно о атаке

В Кременчугском районе подверглись атаке промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры.

А в Полтавском районе российский БПЛА упал на территорию частного агропредприятия. Повреждены хозяйственное помещение и техника.

К счастью, в обоих случаях люди не пострадали.

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Напомним, что в Виннице утром 22 сентября также раздался звук взрыва. Перед этим предупреждали о движении реактивных БПЛА в направлении города. На данный момент официальной информации о последствиях или возможных повреждениях нет.