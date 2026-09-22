Які наслідки атаки?
Окупанти атакували щонайменше п'ятьма балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу, розповіли в Нафтогазі.
Під удар потрапили технологічні об'єкти, які тривалий час були зупинені. Їхнє обладнання вже не використовували після попередніх російських атак.
Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу,
– пояснили в компанії.
Ворог витратив мільйони доларів на запуск дефіцитної балістики, щоб влучити у порожні цехи. Проте черговий масований удар спричинив критичні руйнування на газовому підприємствіі.
Нинішній удар фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта,
– зазначили в Нафтогазі.
Що відомо про атаку 22 вересня
Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські війська масовано атакували Полтавську область. Під ударом опинилися промислові, критичні та аграрні об'єкти.
Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, у Кременчуцькому районі пошкоджень зазнало промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури.
Ще один російський дрон упав на територію приватного агропідприємства у Полтавському районі. Там пошкоджена господарська будівля та сільськогосподарська техніка.
Люди не постраждали.