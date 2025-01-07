Путін готує обхід: що чекає на російський газ після закриття українського маршруту

Росія зазнала певних втрат після того, як Україна перекрив газопровід для російських поставок. Проте, Москва вже забезпечила альтернативні маршрути транспортування, що захищають її від серйозних економічних наслідків.

Як Росія буде здійснювати експорт газу

Росія планує нарощувати експорт скрапленого природного газу, паралельно переорієнтовуючи постачання трубопровідного газу до нових покупців, зокрема до Китаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Ми продовжимо збільшувати нашу частку на світових ринках ЗПГ, навіть якщо санкції спрямовані на те, щоб зупинити це зростання,

– заявив Путін під час своєї щорічної пресконференції 19 грудня.

Він висловив упевненість, що російський газовий гігант ПАТ "Газпром" зможе адаптуватися до припинення трубопровідного транспортування через Україну.

Попри заклики до заборони таких поставок, Європа продовжує купувати рекордні обсяги скрапленого природного газу з Росії, переважно із заводу "Ямал СПГ", яким керує ПАТ "Новатек". Ці обсяги вже перевищили ті, що Росія експортувала через українську ГТС до 1 січня, коли Україна припинила транзит через свою територію.

До початку повномасштабної війни в Україні Росія продавала Європі близько 155 мільярдів кубометрів трубопровідного газу щорічно. У 2024 році експорт газу в регіон склав близько 30 мільярдів кубометрів, при цьому більша частина цього обсягу йшло через Україну.

Як ще Росія може збільшити постачання газу "Газпром" може збільшити постачання через "Турецький потік" – газопровід, що з'єднує Росію і Туреччину дном Чорного моря та обслуговує деяких європейських клієнтів. За прогнозами Вакуленка, у 2025 році компанія може експортувати до 25 мільярдів кубометрів газу до Туреччини і 15 мільярдів кубометрів до Європи через цей маршрут.

Чи матиме це вплив на економіку України

Оскільки більша частина російського трубопровідного газу вже не надходить до Європи, припинення роботи українського газопроводу не матиме істотного впливу на економіку, зазначає Тетяна Орлова, економіст Oxford Economics.

Європа все одно потребуватиме газу, оскільки всі її зусилля відвикнути від російського газу не увінчалися успіхом. Ймовірно, в кінцевому підсумку вона буде купувати більше російського СПГ, щоб компенсувати падіння імпорту природного газу з Росії,

– сказала Орлова

За даними Bloomberg, у 2024 році "Газпром" експортував через Україну газ на суму близько 6 мільярдів доларів. Однак більшість економістів і аналітиків вважають, що втрата цих продажів суттєво не вплине на економіку. За різними оцінками, Росія втратить від 0,2% до 0,3% свого валового внутрішнього продукту.

Ці цифри занадто малі, щоб зробити вм’ятину у військовій машині Путіна,

– зазначив минулого тижня Девід Окслі, економіст Capital Economics.

Водночас Україна може втратити близько 0,5% свого ВВП через припинення надходжень від плати за транзит газу, за його словами. Словаччина, яка значною мірою залежить від російського газу і отримує дохід від транзиту, втратить приблизно 0,3% ВВП, згідно з його оцінками.