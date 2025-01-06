Як країни Балтії та Польща будуть захищати свої енергосистеми

Загальна вартість проєктів, які планують реалізувати оператори основних передавальних мереж Естонії, Латвії, Литви та Польщі сягнула 600 мільйонів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Голова правління енергетичної компанії Elering у Естонії Калле Кільк висловив надію, що ці проєкти підтримає Фонд згуртування Європи.

Калле Кільк Голова правління естонської енергетичної компанії Elering У рамках цієї субсидії акцент зроблено на заходах щодо запобігання всім видам атак. Зокрема, це стосується створення додаткових інструментів безпеки для нового майна, придбаного в процесі синхронізації, таких як лінії та синхронні компенсатори.

Кільк не уточнював, які саме розробки плануються. Однак, він сказав, що систему потрібно буде захищати, зокрема, і від атак безпілотників.

Зверніть увагу! За словами Кілька, третина від запланованої суми буде спрямована у Естонію.