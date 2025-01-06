Как страны Балтии и Польша будут защищать свои энергосистемы

Общая стоимость проектов, которые планируют реализовать операторы основных передающих сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши достигла 600 миллионов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Председатель правления энергетической компании Elering в Эстонии Калле Кильк выразил надежду, что эти проекты поддержит Фонд сплочения Европы.

Калле Кильк Председатель правления эстонской энергетической компании Elering В рамках этой субсидии акцент сделан на мероприятиях по предотвращению всех видов атак. В частности, это касается создания дополнительных инструментов безопасности для нового имущества, приобретенного в процессе синхронизации, таких как линии и синхронные компенсаторы.

Кильк не уточнял, какие именно разработки планируются. Однако, он сказал, что систему нужно будет защищать, в частности, и от атак беспилотников.

Обратите внимание! По словам Килька, треть от запланированной суммы будет направлена в Эстонию.