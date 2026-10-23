Шляхи для постачання російського зерна: Кремль знайшов вихід завдяки окупованому регіону

Російська зернова галузь дедалі частіше шукає рішення для перевезення пшениці. Річ у тім, що атаки в Чорному морі й надалі перешкоджають експорту від найбільшого у світі постачальника.

Як Росія планує надалі перевозити зерно

Остання альтернатива – невеликий порт в Абхазії, регіоні Грузії, який перебуває під контролем Кремля, про що пише Bloomberg.

Логістичний оператор Modern Way пропонує перевозити пшеницю та іншу сільськогосподарську продукцію з порту Очамчира в Абхазії. Про це повідомили четверо обізнаних із цими планами співрозмовників. За їхніми словами, кілька трейдерів і брокерів, що працюють у Росії, розглядають цю пропозицію, яка передбачає доставку зерна до Туреччини в контейнерах.

Пропускна спроможність порту Очамчира обмежена, а перевезення зерна в контейнерах – дорогий і нетиповий спосіб транспортування.

Ця пропозиція демонструє, на які кроки готова йти галузь, аби зберегти безперервність постачання зерна,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Атаки в Чорному морі скорочують доходи фермерів і трейдерів, а Кремль використовує як тиск, так і стимули, щоб зберегти домінантні позиції Росії на ринку.

На Росію припадає близько п’ятої частини світової торгівлі пшеницею, а її чорноморські порти забезпечували близько 90% експорту.

Взаємні атаки Росії та України фактично зупинили відвантаження з зернових центрів обох країн.

Це призвело до стрибка цін на пшеницю до трирічного максимуму в серпні та змусило шукати нові маршрути перевезення.

Для Росії це означало залучення арктичного порту Мурманська і портів Балтійського моря. Зокрема, зерно до Далекого Сходу перевозять залізницею.

Російські трейдери також активніше використовують контейнери, які тепер долають тисячі кілометрів територією Росії до різних портів – від Санкт-Петербурга до тихоокеанського Владивостока. Однак поки що ці альтернативні маршрути не забезпечують необхідних обсягів перевезень.

Термінал готовий розпочати перевезення зерна до турецького Гебзе після запуску служби перевірки якості, який очікується до кінця наступного місяця. Про це повідомив співробітник Modern Way.

Згідно з інформацією на сайті компанії, Modern Way перевозить контейнери морським і залізничним транспортом та має офіси в Росії й Китаї. Компанія також займається авіаперевезеннями та складським зберіганням.

Зерно зазвичай перевозять балкерами – суднами для транспортування сипучих вантажів, місткість яких може перевищувати навіть 100 тисяч тонн. Стандартний 20-футовий контейнер може вмістити близько 23 тонн зерна. Такий спосіб перевезення потребує додаткових витрат і часу на завантаження.

Нагадаємо, що у жовтні Росія вперше здійснила відвантаження пшениці через Мурманськ, обсяг якого становить 40 тисяч тонн. Однак така логістика є дуже дорогою.