Маршруты поставки российского зерна: Кремль нашел выход благодаря оккупированному региону

Как Россия планирует в дальнейшем перевозить зерно

Последняя альтернатива – небольшой порт в Абхазии, регионе Грузии, находящемся под контролем Кремля, о чем пишет Bloomberg.

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Логистический оператор Modern Way предлагает перевозить пшеницу и другую сельскохозяйственную продукцию из порта Очамчире в Абхазии. Об этом сообщили четверо собеседников, знакомых с этими планами. По их словам, несколько трейдеров и брокеров, работающих в России, рассматривают это предложение, которое предусматривает доставку зерна в Турцию в контейнерах.

Пропускная способность порта Очамчире ограничена, а перевозка зерна в контейнерах – дорогой и нетипичный способ транспортировки.

Это предложение демонстрирует, на какие шаги готова пойти отрасль, чтобы сохранить непрерывность поставок зерна– говорится в материале.

Обратите внимание! Атаки в Черном море сокращают доходы фермеров и трейдеров, а Кремль использует как давление, так и стимулы, чтобы сохранить доминирующие позиции России на рынке.

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На долю России приходится около пятой части мировой торговли пшеницей, а ее черноморские порты обеспечивали около 90% экспорта.

Взаимные атаки России и Украины фактически остановили отгрузки из зерновых центров обеих стран.

Это привело к скачку цен на пшеницу в августе до трехлетнего максимума и вынудило искать новые маршруты перевозки.

Для России это означало задействование арктического порта Мурманска и портов Балтийского моря. В частности, зерно на Дальний Восток доставляется по железной дороге.

Российские трейдеры также активнее используют контейнеры, которые теперь преодолевают тысячи километров по территории России до различных портов – от Санкт-Петербурга до тихоокеанского Владивостока. Однако пока эти альтернативные маршруты не обеспечивают необходимых объемов перевозок.

Терминал готов начать перевозку зерна в турецкий Гебзе после запуска службы проверки качества, который ожидается до конца следующего месяца. Об этом сообщил сотрудник Modern Way.

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Согласно информации на сайте компании, Modern Way перевозит контейнеры морским и железнодорожным транспортом и имеет офисы в России и Китае. Компания также занимается авиаперевозками и складским хранением.

Зерно обычно перевозят балкерами – судами для транспортировки сыпучих грузов, вместимость которых может превышать даже 100 тысяч тонн. Стандартный 20-футовый контейнер может вместить около 23 тонн зерна. Такой способ перевозки требует дополнительных затрат и времени на погрузку.

Напомним, что в октябре Россия впервые осуществила отгрузку пшеницы через Мурманск, объем которой составляет 40 тысяч тонн. Однако такая логистика обходится очень дорого.