Росія хоче створити в межах БРІКС власну платіжну систему в обхід долара

Путін просуває ініціативу створення альтернативної платіжної системи в рамках БРІКС. Така система має на меті знизити залежність від долара США.

Чому Росія хоче створити нову платіжну систему

Росія пропонує союзникам запустити нову систему транскордонних платежів у реальному часі, повідомляє The Economist.

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Таким чином Росія хоче зменшити вплив США, які контролюють світові фінансові потоки та використовують цю перевагу для накладання санкцій. Це стало особливо відчутно після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Що таке БРІКС

БРІКС (BRICS) – це міжнародне об'єднання п'яти великих економік: Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка. Назва BRICS утворена від перших літер назв цих країн. Ініціативу для цього альянсу було започатковано на початку 2000-х років, коли економіки цих країн швидко зростали та ставали важливими гравцями на світовій арені.

Путін прагне створити нову децентралізовану систему транскордонних платежів з використанням цифрових грошей, забезпечених фіатними валютами.

Зауважте! У цій системі основну роль будуть відігравати центральні банки, а не банки-кореспонденти, які мають доступ до доларової клірингової системи у США.

Де Росія запозичила ідею

План Росії зі створення альтернативної системи транскордонних платежів у рамках БРІКС частково натхнений експериментальною платформою mBridge, розробленою Банком міжнародних розрахунків (BIS) спільно з центробанками Китаю, Гонконгу, Таїланду та ОАЕ.

Цей проєкт, що стартував у 2019 році, виявився дуже успішним. Він дозволяє скорочувати час на проведення транзакцій із кількох днів до кількох секунд і знижувати їхню вартість до майже нульової.

Цікаво! У червні 2023 року BIS оголосив, що mBridge досяг "мінімально життєздатного продукту". До платформи приєднався Центральний банк Саудівської Аравії, а ще близько трьох десятків країн виступають у ролі спостерігачів.