Як переказати кошти з Польщі

Для того, щоб здійснити грошовий переказ з Польщі в Україну, можна скористатися переказом через банківське відділення або ж за допомогою спеціальних мобільних додатків.

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Перш ніж обрати спосіб переказу, зверніть увагу на кілька ключових факторів:

Комісія за переказ – дізнайтеся, скільки коштуватиме транзакція в обраному банку або додатку. Безпека – обраний сервіс повинен забезпечувати шифрування даних та захист ваших фінансів. Швидкість переказу – час зарахування коштів може варіюватися від кількох секунд до кількох днів. Зручність та доступність – обирайте сервіс, який вам зручний у користуванні.

Важливо також пам'ятати про конфіденційність даних і не розголошувати свої банківські реквізити, паролі чи пін-коди стороннім особам.

Зауважте! Приватбанк надає можливість безкоштовних переказів з польських та німецьких карток на українські.

Як переказати кошти через спеціальні додатки

Існує чимало онлайн-сервісів для переказу коштів з-за кордону в Україну. Ось деякі з них:

TransferGo дозволяє переказати гроші протягом 30 хвилин, пропонує два безкоштовні перекази для нових користувачів, після чого комісія складає 14,99 злотих. Є підтримка українською мовою.

Wise (TransferWise) приваблює клієнтів вигідним обмінним курсом та низькою комісією від 0,51% до 0,68%. Перекази можуть бути здійснені за 12 годин, або миттєво за додаткову плату.

Easy Send має україномовний інтерфейс і надає можливість отримання переказів готівкою. Перший переказ безкоштовний, а комісія нараховується з другого переказу.

Paysend – популярний додаток для переказу грошей, яким скористалися понад 6 мільйонів клієнтів. Перший переказ без комісії, а наступні – за 4,9 злотих (44 гривні). Транзакція займає до 3 робочих днів, залежно від обробки банком одержувача.

Paysera дозволяє українцям отримувати міжнародні перекази на картки Приватбанку через систему PrivatMoney. Для цього потрібно вказати IBAN одержувача, отримати контрольний номер і зняти кошти в банкоматі або відділенні.

SWIFT-перекази з банку – надійний, але триваліший спосіб переказу грошей. Комісія становить 0,5%, незалежно від суми.