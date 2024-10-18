Как перевести средства из Польши

Для того, чтобы осуществить денежный перевод из Польши в Украину, можно воспользоваться переводом через банковское отделение или же с помощью специальных мобильных приложений.

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Прежде чем выбрать способ перевода, обратите внимание на несколько ключевых факторов:

Комиссия за перевод – узнайте, сколько будет стоить транзакция в выбранном банке или приложении. Безопасность – выбранный сервис должен обеспечивать шифрование данных и защиту ваших финансов. Скорость перевода – время зачисления средств может варьироваться от нескольких секунд до нескольких дней. Удобство и доступность – выбирайте сервис, который вам удобен в использовании.

Важно также помнить о конфиденциальности данных и не разглашать свои банковские реквизиты, пароли или пин-коды посторонним лицам.

Обратите внимание! Приватбанк предоставляет возможность бесплатных переводов с польских и немецких карт на украинские.

Как перевести средства через специальные приложения

Существует немало онлайн-сервисов для перевода средств из-за границы в Украину. Вот некоторые из них:

TransferGo позволяет перевести деньги в течение 30 минут, предлагает два бесплатных перевода для новых пользователей, после чего комиссия составляет 14,99 злотых. Есть поддержка на украинском языке.

Wise (TransferWise) привлекает клиентов выгодным обменным курсом и низкой комиссией от 0,51% до 0,68%. Переводы могут быть осуществлены за 12 часов, или мгновенно за дополнительную плату.

Easy Send имеет украиноязычный интерфейс и предоставляет возможность получения переводов наличными. Первый перевод бесплатный, а комиссия начисляется со второго перевода.

Paysend – популярное приложение для перевода денег, которым воспользовались более 6 миллионов клиентов. Первый перевод без комиссии, а последующие – за 4,9 злотых (44 гривны). Транзакция занимает до 3 рабочих дней, зависимости от обработки банком получателя.

Paysera позволяет украинцам получать международные переводы на карты Приватбанка через систему PrivatMoney. Для этого нужно указать IBAN получателя, получить контрольный номер и снять средства в банкомате или отделении.

SWIFT-переводы из банка – надежный, но более длительный способ перевода денег. Комиссия составляет 0,5%, независимо от суммы.