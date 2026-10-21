Втратили Європу, благають Китай: як Росія намагається продати свій газ

Втрата європейського енергетичного ринку змушує країну-агресорку шукати нові шляхи для збуту своїх ресурсів. Проте східні партнери не поспішають рятувати економіку Кремля і виставляють жорсткі умови.

На які поступки готова піти Москва

Російський монополіст "Газпром" та китайська CNPC намагаються до кінця року укласти комерційну угоду щодо постачання блакитного палива через трубопровід "Сила Байкалу". Цей маршрут, який раніше називався "Сила Сибіру 2", має компенсувати росіянам втрату європейських клієнтів, зазначає Bloomberg.

Ми чекаємо, коли наші компанії проведуть комерційні переговори,

– заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак.

Він висловив сподівання, що до кінця року сторони досягнуть необхідних домовленостей щодо майбутніх постачань.

Чому Пекін не поспішає з рішенням

Головними каменями спотикання у перемовинах залишаються ціна на газ та гнучкість обсягів постачання. Китайська сторона відверто побоюється ставати надто залежною від одного постачальника, адже Росія і так є одним із її головних енергетичних донорів.

Зверніть увагу! Поки Володимир Путін запевняє, що розбіжності можна швидко владнати, Пекін продовжує диктувати свої умови, користуючись безвихіддю Москви. Тим часом світові трейдери уважно стежать за цими перемовинами, оскільки ринок зрідженого природного газу (СПГ) лишається нестабільним через конфлікт на Близькому Сході. Європейські та азійські імпортери шукають шляхи диверсифікації постачань, щоб уникнути геополітичних ризиків.

Якою була передісторія газового шантажу

Роками Росія намагалася укласти угоду щодо цього трубопроводу, який має пролягти через Монголію. Проєкт передбачає перекачування до 50 мільярдів кубометрів газу на рік із родовищ Західного Сибіру – тих самих, що ще кілька років тому забезпечували десятки європейських країн. Це еквівалентно понад 10% поточного попиту в Китаї.

Зверніть увагу! Наразі Росія постачає газ до Китаю через першу гілку "Сили Сибіру", а на початку 2027 року планує запустити далекосхідний маршрут на 12 мільярдів кубометрів. Якщо "Сила Байкалу" запрацює на повну потужність, загальний обсяг російського експорту до Китаю може перевищити 100 мільярдів кубометрів на рік, порівняно з майже 40 мільярдами у 2025 році.

До речі, цьогоріч дисконт на російське блакитне паливо, яке постачається трубопроводом "Сила Сибіру", досягне небачених масштабів. У середньому Китай платитиме Газпрому 247,9 долара за тисячу кубометрів, тоді як для інших країн далекого зарубіжжя ціна становить 562 долари.