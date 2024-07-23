Пєсков обіцяє відповідь ЄС на допомогу Україні з замороженими активами Росії

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва планує відповісти на рішення Європейського Союзу спрямувати доходи від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України. За його словами, гроші не просто "крадуть", а й використовують для підвищення боєздатності ЗСУ.

Росія обурена заморожуванням активів

Використання заморожених активів на підтримку української армії в Москві назвали найгіршим сценарієм, передають російські ЗМІ.

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Пєсков підкреслив, що такі дії не залишаться без відповіді. Він назвав це порушенням міжнародного права і "нехтуванням права власності",

Пєсков також наголосив, що Кремль розглядає можливості юридичного переслідування причетних до цих рішень осіб.

G7 домовилися використати активи Росії для допомоги Україні на суму 50 мільярдів доларів, щоб продемонструвати Кремлю непохитність підтримки Києва.