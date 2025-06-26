Росія окупувала головне літієве родовище України – Le Figaro
- Росія окупувала село Шевченко в Донецькій області, де знаходиться перспективне літієве родовище з високим вмістом сподумену.
- Нині під російською окупацією перебувають два літієві родовища на Донеччині, які зміцнюють позиції РФ у гірничодобувному секторі.
Одне з найперспективніших родовищ літію, що знаходиться на Донеччині, опинилося під окупацією. Це друге з чотирьох таких родовищ в Україні.
Що відомо про окупацію родовища літію
Росіяни захопили село Шевченко у Донецькій області, що за три кілометри від Дніпропетровської, повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.
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DeepState, який щодня геолокує конфлікт, підтверджує, що майже все Шевченко впало 24 червня: кілька акрів досі перебувають у сірій зоні, що свідчить про те, що там досі тривають бойові дії,
– пише видання.
Фактично, саме родовище літію, виявлене за часів Радянського Союзу в 1982 році та площею 40 гектарів, вже кілька днів перебуває під контролем Росії, оскільки розташоване на східній околиці села.
Село Шевченко під окупацією / скриншот мапи DeepState
Нині під окупацією перебувають два родовища літію – у селах Шевченко та Крута Балка на Донеччині. Ще два – Полохівське та Добра розташовані на заході України.
Чим багате родовище у селі Шевченко
Шевченко – єдине з чотирьох родовищ в Україні, де міститься "високомінералізований сподумен". Згідно з довідкою Державної геологічної служби України, вміст сподумену сягає 90%, що дозволяє охарактеризувати його як "перспективний проєкт". Інші три родовище містять значну частину петаліту, що є менш прибутковим.
Захоплення Росією Шевченківського родовища в будь-якому разі зміцнює позиції РФ в цьому гірничодобувному питанні, до якого здається, особливо чутливий президент США Дональд Трамп,
– додає видання.
Окрім літію, на родовищі Шевченко також містяться рідкісні метали, такі як тантал, ніобій, берилій, цезій та рубідій, а також олово.