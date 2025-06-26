Росія окупувала головне літієве родовище України – Le Figaro

Одне з найперспективніших родовищ літію, що знаходиться на Донеччині, опинилося під окупацією. Це друге з чотирьох таких родовищ в Україні.

Що відомо про окупацію родовища літію

Росіяни захопили село Шевченко у Донецькій області, що за три кілометри від Дніпропетровської, повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

Дивіться також У Європі немає його родовищ, тому купує у нас: яким рідкісним мінералом володіє Україна

DeepState, який щодня геолокує конфлікт, підтверджує, що майже все Шевченко впало 24 червня: кілька акрів досі перебувають у сірій зоні, що свідчить про те, що там досі тривають бойові дії,

– пише видання.

Фактично, саме родовище літію, виявлене за часів Радянського Союзу в 1982 році та площею 40 гектарів, вже кілька днів перебуває під контролем Росії, оскільки розташоване на східній околиці села.

Село Шевченко під окупацією / скриншот мапи DeepState

Нині під окупацією перебувають два родовища літію – у селах Шевченко та Крута Балка на Донеччині. Ще два – Полохівське та Добра розташовані на заході України.

Чим багате родовище у селі Шевченко

Шевченко – єдине з чотирьох родовищ в Україні, де міститься "високомінералізований сподумен". Згідно з довідкою Державної геологічної служби України, вміст сподумену сягає 90%, що дозволяє охарактеризувати його як "перспективний проєкт". Інші три родовище містять значну частину петаліту, що є менш прибутковим.

Захоплення Росією Шевченківського родовища в будь-якому разі зміцнює позиції РФ в цьому гірничодобувному питанні, до якого здається, особливо чутливий президент США Дональд Трамп,

– додає видання.

Окрім літію, на родовищі Шевченко також містяться рідкісні метали, такі як тантал, ніобій, берилій, цезій та рубідій, а також олово.