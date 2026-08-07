Індії та Марокко вже замало: Росія знайшла незвичне джерело пального

На тлі гострого дефіциту Росія збільшує імпорт пального. Нову партію нафтопродуктів Москва отримала з Південної Кореї, що відбулося вперше за останні чотири роки.

Дизель та авіагас для Росії

За даними сервісів відстеження суден Kpler і Vortexa, наприкінці липня до Росії вирушили майже 30 тисяч тонн пального з Південної Кореї, пише Reuters.

Щонайменше два невеликі танкери завантажили паливо з резервуарів у районі контейнерного порту Ульсан і попрямували до Далекого Сходу Росії.

Один із них уже прибув до країни, однак станом на момент публікації новини ще не розвантажився.

Джерела видання повідомили, що вантаж містить дизель .

. Один із співрозмовників додав, що на борту танкерів також може бути авіаційне пальне.

Фахівці зауважили, що таке постачання пального є незвичним для цього маршруту.

Втім, у Міністерство торгівлі Південної Кореї на запит щодо пального для Росії відповідати відмовилися.

Перші постачання за чотири роки

Попередня відома поставка пального із Південної Кореї до Росії відбулася ще у лютому 2022 року.

Тоді, за даними Kpler, близько 22 тисяч барелів авіаційного пального доставили з південнокорейського Йосу до Владивостока на Далекому Сході.

Щоправда, минулого місяця ЗМІ повідомляли, що Росія мала отримати щонайменше 200 тисяч барелів авіаційного пального японського походження. Передбачалося, що його доставлять через Південну Корею.

Однак згодом стало відомо, що ця поставка не відбулася.

Пізніше Токіо наголосив, що його заборона на експорт авіапального до Росії поширюється також на постачання через треті країни та перевалку вантажів в морі.

Нагадаємо, на тлі паливної кризи, Росія почала імпортувати пальне морем. Зокрема, на початку липня вже було відправлено щонайменше 60 тисяч тонн бензину з Індії. Також повідомлялося, що з Марокко відправили партію бензину АІ-92 обсягом близько 30 тисяч тонн.