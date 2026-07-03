Росія компенсує дефіцит пального імпортом з Індії

Росія почала закуповувати бензин індійського виробництва через міжнародних трейдерів, намагаючись компенсувати нестачу пального, що виникла після українських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з деталями поставок.

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За інформацією агентства, раніше до Росії вже було відправлено щонайменше 60 тисяч тонн бензину з Індії. Інше джерело повідомило, що до країни вирушили два танкери, кожен із яких перевозив від 30 до 40 тисяч тонн пального.

Водночас міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив, що індійські компанії напряму не продають бензин Росії. За його словами, російська сторона могла придбати паливо індійського походження через незалежних трейдерів.

Санкції змінили логістику поставок російської нафти

Одним із ключових виробників бензину, який потрапляє до Росії, є індійська компанія Nayara Energy. Після запровадження санкцій Європейського Союзу в липні минулого року підприємство активніше використовує посередників як для закупівлі сировини, так і для експорту нафтопродуктів через ускладнення фінансових розрахунків із партнерами.

Нафтопереробний завод Nayara Energy у Вадінарі потужністю близько 400 тисяч барелів на добу нині працює виключно на російській нафті після того, як інші постачальники відмовилися від співпраці через санкційні обмеження. Водночас 49% акцій компанії належать російській "Роснєфті".

Згідно з документами, танкер Agni із бензином завантажився у Вадінарі 20 червня. Спочатку його пунктом призначення значилася Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах, однак дані відстеження суден свідчать, що після проходження цього району танкер продовжив рух через Суецький канал у північному напрямку.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що початок імпорту бензину свідчить про поглиблення проблем російського паливного ринку. Якщо удари по нафтопереробній інфраструктурі триватимуть, залежність Росії від зовнішніх поставок нафтопродуктів може посилитися, попри статус одного з найбільших світових виробників нафти.

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