Россия компенсирует дефицит топлива импортом из Индии

Россия начала закупать бензин индийского производства через международных трейдеров, пытаясь компенсировать нехватку топлива, возникшую после украинских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с деталями поставок.

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По информации агентства, ранее в Россию уже было отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина из Индии. Другой источник сообщил, что в страну отправились два танкера, каждый из которых перевозил от 30 до 40 тысяч тонн топлива.

В то же время министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что индийские компании напрямую не продают бензин России. По его словам, российская сторона могла приобрести топливо индийского происхождения через независимых трейдеров.

Санкции изменили логистику поставок российской нефти

Одним из ключевых производителей бензина, поступающего в Россию, является индийская компания Nayara Energy. После введения санкций Европейского Союза в июле прошлого года предприятие активнее использует посредников как для закупки сырья, так и для экспорта нефтепродуктов из-за усложнения финансовых расчетов с партнерами.

Нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy в Вадинаре мощностью около 400 тысяч баррелей в сутки в настоящее время работает исключительно на российской нефти после того, как другие поставщики отказались от сотрудничества из-за санкционных ограничений. В то же время 49% акций компании принадлежат российской "Роснефти".

Согласно документам, танкер Agni с бензином был загружен в Вадинари 20 июня. Изначально его пунктом назначения значилась Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, однако данные мониторинга судов свидетельствуют, что после прохождения этого района танкер продолжил движение через Суэцкий канал в северном направлении.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что начало импорта бензина свидетельствует об усугублении проблем российского топливного рынка. Если удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре продолжатся, зависимость России от внешних поставок нефтепродуктов может усилиться, несмотря на статус одного из крупнейших мировых производителей нефти.

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