Які привілеї для чиновників у Росії

У Саратові на АЗС "Роснефті" бензин відпускають лише місцевим державним службовцям та спеціальному транспорту швидкої допомоги, рятувальників та поліції, пише The Moscow Times.

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За даними тамтешніх ЗМІ, журналісти бачили на заправці представника районної адміністрації Саратова, центрів надання державних послуг та "Пошти Росії".

Очевидці запевняють, що чули, як один із чиновників назвав працівникові АЗС слово "уряд", після чого його автомобіль почали заправляти.

В інших регіонах російські медіа спостерігають подібну практику:

Так, у Краснодарі знову ж таки на АЗС "Роснефті" дозволяють відпускати бензин лише державним службовцям, які покажуть службове посвідчення.

знову ж таки на АЗС "Роснефті" дозволяють відпускати бензин лише державним службовцям, які покажуть службове посвідчення. У Волгограді на заправці "Газпрому" бензин можуть придбати лише власники спеціальних паливних карток. Працівники кажуть, що ці картки оплачує поліція, лікарні та державні адміністрації.

на заправці "Газпрому" бензин можуть придбати лише власники спеціальних паливних карток. Працівники кажуть, що ці картки оплачує поліція, лікарні та державні адміністрації. На трасі між Челябінськом і Єкатеринбургом заправка "Роснефті" теж продає пальне лише чиновникам та екстреним службам.

Чому встановили пріоритети на АЗС

Пріоритетне обслуговування державних службовців викликане найгострішою. паливною кризою, яка охопила практично всю Росію.

Хоча офіційно обмеження на продаж пального запровадили лише у 40 регіонах, однак в реальності різні ліміти вже діють у 88 із 89 регіонів Росії та тимчасово окупованих українських територіях. Єдиним винятком наразі залишається Чукотка.

Більшість регіонів заборонили продавати пальне в каністри. Також діють обмеження від 20 до 40 літрів бензину "в одні руки" або до 80 літрів дизелю.

Через це водії змушені годинами чекати у чергах, тоді як "обрані" можуть заправитися без проблем, від чого напруга в суспільстві лише зростає.

Очевидно, що існує соціальна криза, пов'язана з пальним, і вона може перерости в політичну, хоча поки що серйозних наслідків немає. Це посилює відчуття втоми, яке переходить у роздратування,

– пояснив політичний аналітик Андрій Колесніков.

Отож, паливна криза у Росії продовжує загострюватися, переростаючи у соціальну. На тлі інфляції, перебоїв із мобільним інтернетом і втоми від війни дефіцит пального все більше невдоволення серед росіян, але влада звично закриває на це очі.

Тим часом у соцмережах вже поширюються відео, на яких водії у Росії б'ються, чекаючи своєї черги на заправку. А фермери побоюються, що не зможуть зібрати врожай через нестачу пального.