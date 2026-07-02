Запис опублікували 2 липня українські телеграм-канали, зокрема Exilenova+ та Supernova.

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Яка ситуація з пальним на Забайкаллі?

Відео, за даними перевірки, зроблене в районі Чити, у селищі Атамановське. У регіоні раніше запровадили режим підвищеної готовності через паливний дефіцит, який виник на тлі ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі.

Зазначається, що ця АЗС отримує пальне з нафтопереробного заводу в Хабаровську. При цьому в повідомленнях підкреслюється, що це підприємство не зазнавало ударів.

Черги за бензином у Читі: дивіться відео Exilenova+

Російська сторона стверджує, що відео від Exilenova+ створене за допомогою ШІ, однак супутникові знімки показують іншу чергу біля АЗС у тому ж районі – вона простягається на кілька кілометрів і фактично не рухається.



Черги за пальним на Забайкаллі / Супутникові знімки, поширені моніторинговими спільнотами

Загалом же, варто зазначити, що паливна криза у Росії дедалі більше загострюється. Зокрема, інформаційна агенція Reuters писала, що російські фермери побоюються, що через паливний дефіцит можуть зірватися строки збору врожаю. На тлі нестачі бензину й дизеля водії почали створювати спільні онлайн-карти та обмінюватися інформацією про заправки, де ще є пальне або менші черги.

А в мережі з'являються відео конфліктів і бійок у чергах на АЗС, що, як зазначає агенція, свідчить про зростання невдоволення серед населення.

Далеко не найкраща ситуація й на території анексованого Криму. На заправках Севастополя ціни на бензин в середньому зросли до 199 рублів за літр.