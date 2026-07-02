Запись была опубликована 2 июля украинскими Telegram-каналами, в частности Exilenova+ и Supernova.

Смотрите также "Туда полетит наша баллистика", – Братчук назвал приоритетные цели в России

Какова ситуация с топливом на Забайкалье?

Видео, по данным проверки, снято в районе Читы, в поселке Атамановское. В регионе ранее ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива, возникшего на фоне ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Отмечается, что эта АЗС получает топливо с нефтеперерабатывающего завода в Хабаровске. При этом в сообщениях подчеркивается, что это предприятие не подвергалось ударам.

Очереди за бензином в Чите: смотрите видео Exilenova+

Российская сторона утверждает, что видео от Exilenova+ создано с помощью ИИ, однако спутниковые снимки показывают другую очередь у АЗС в том же районе – она тянется на несколько километров и фактически не движется.



Очереди за топливом на Забайкалье / Спутниковые снимки, распространенные мониторинговыми сообществами

В целом же стоит отметить, что топливный кризис в России все больше обостряется. В частности , информационное агентство Reuters писало, что российские фермеры опасаются, что из-за дефицита топлива могут сорваться сроки сбора урожая. На фоне нехватки бензина и дизеля водители начали создавать совместные онлайн-карты и обмениваться информацией о заправках, где еще есть топливо или меньшие очереди.

А в сети появляются видео конфликтов и драк в очередях на АЗС, что, как отмечает агентство, свидетельствует о росте недовольства среди населения.

Далеко не лучшая ситуация и на территории аннексированного Крыма. На заправках Севастополя цены на бензин в среднем выросли до 199 рублей за литр.