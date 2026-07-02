Почему в России массово растет недовольство среди населения

Дефицит также обострил эмоции: в соцсетях распространяются видео, на которых водители дерутся, ожидая своей очереди на заправку, о чем пишет Reuters.

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В одном из видео под названием "Самая большая роскошь 2026 года" мужчина медленно наливает бензин из канистры в газонокосилку и шутит, что это богатство, которое "никто не может себе позволить".

В то же время количество поисковых запросов "как слить топливо" к 21 июня превысило 9,3 тысячи. Ранее их было всего 697.

В некоторых регионах розничные цены на бензин выросли до одного из самых высоких уровней в Европе. В оккупированном Россией Севастополе цены на бензин за последнюю неделю выросли на 30%.

По данным Росстата, еще на прошлой неделе средняя цена бензина в России составляла 72,38 рубля за литр.

А на некоторых заправках в регионах, наиболее пострадавших от дефицита, бензин стоил до 2,42 доллара за литр.

Сначала Москва преуменьшала проблему, называя дефицит топлива локальными сбоями. Но в воскресенье Владимир Путин признал наличие трудностей и пообещал принять меры для стабилизации рынка. Он подчеркнул, что особенно важно обеспечить поставки топлива в аграрный сектор.

Вице-премьер России Александр Новак в среду заявил, что проблемы уже решаются.

Еще до обострения дефицита в прошлом месяце россияне оценивали экономическую ситуацию более пессимистично, чем когда-либо за последние 20 лет.

В Забайкальском крае, граничащем с Китаем и Монголией, власти отменили часть автобусных маршрутов, а компания по вывозу мусора приостановила работу в четырех районах.

Кроме того, россияне уже беспокоятся о том, сколько будут стоить продукты питания.

Таким образом, все отрасли России постепенно начинают сталкиваться с последствиями кризиса. Власти страны ищут решения, но пока они не решают всех проблем.

Что еще известно о ситуации в России

В России вырос спрос на установку газобаллонного оборудования для автомобилей. Все это происходит на фоне топливного кризиса и дефицита бензина и дизельного топлива.

В частности, "сильный удар" пришелся на оккупированный Крым. Например, на заправках Севастополя цены на бензин в среднем выросли до 199 рублей за литр.