Чому у Росії масово поширюється невдоволення серед населення

Дефіцит також загострив емоції: у соцмережах поширюються відео, на яких водії б'ються, чекаючи своєї черги на заправку, про що пише Reuters.

Читайте також Казахстан таки прийде на допомогу Росії: яку підтримку вже готує Астана для Москви

В одному з відео під назвою "Найбільша розкіш 2026 року" чоловік повільно наливає бензин із каністри у газонокосарку й жартує, що це багатство, яке "ніхто не може собі таке дозволити".

Водночас кількість пошукових запитів "як злити пальне" до 21 червня перевищила 9,3 тисячі. Раніше його було лише 697.

У деяких регіонах роздрібні ціни на бензин зросли до одного з найвищих рівнів у Європі. У Севастополі, який окупований Росією, ціни на бензин за останній тиждень зросли на 30%.

За даними Росстату, ще минулого тижня середня ціна бензину в Росії становила 72,38 рубля за літр.

А на деяких заправках у регіонах, що найбільше постраждали від дефіциту, бензин коштував до 2,42 долара за літр.

Спочатку Москва применшувала проблему, називаючи дефіцит пального локальними збоями. Але у неділю Володимир Путін визнав наявність труднощів та пообіцяв вжити заходів для стабілізації ринку. Він наголосив, що особливо важливо забезпечити постачання пального аграрному сектору.

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак у середу заявив, що проблеми вже вирішуються.

Ще до загострення дефіциту минулого місяця росіяни оцінювали економічну ситуацію песимістичніше, ніж будь-коли за останні 20 років.

У Забайкальському краї, що межує з Китаєм і Монголією, влада скасувала частину автобусних маршрутів, а компанія з вивезення сміття призупинила роботу в чотирьох районах.

Крім того, росіяни вже турбуються через те, скільки коштуватимуть харчові продукти.

Таким чином, всі галузі Росії поступово починають зіштовхуватися з наслідками кризи. Влада країни шукає рішення, але наразі вони не розв'язують усіх проблем.

Що ще відомо про ситуацію у Росії

У Росії зріс попит на встановлення газобалонного обладнання для автомобілів. Це все відбувається на тлі паливної кризи та дефіциту бензину та дизелю.

Зокрема, "сильний удар" прийшовся по окупованому Криму. Наприклад, на заправках Севастополя ціни на бензин в середньому зросла до 199 рублів за літр.