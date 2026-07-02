Що відбувається на тлі паливної кризи у Росії

У червні кількість запитів на переобладнання автомобілів зросла на 35% порівняно з березнем – квітнем, про що пише The Moscow Times.

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Водночас черга на встановлення ГБО вже розписана на найближчі три місяці. Водночас сервіси, що займаються переобладнанням автомобілів, стикаються з труднощами під час закупівлі необхідного обладнання.

Постачальники виявилися не готовими до такого ажіотажу, усе обладнання вже розкупили, а ціни на нього зросли майже вдвічі,

– зазначив власник автосервісу "Пальміра» у Володимирі, член Спілки автосервісів Росії Сергій Комолов.

За його словами, основний постачальник ГБО – це Новогрудський завод газової апаратури. Але підприємство не справляється з обсягом замовлень.

Наразі встановлення ГБО коштує від 53 до 90 тисячі рублів – без урахування реєстрації. Понад 90% легкових автомобілів із ГБО використовують суміш скраплених вуглеводневих газів, зокрема пропан-бутан.

Як зазначив доцент кафедри технічної експлуатації транспортних засобів Санкт-Петербурзького державного архітектурно-будівельного університету Олексій Пєнкін, попри зростання цін, пропан-бутан усе одно приблизно вдвічі дешевший за бензин А-92 та А-95.

Крім того, двопаливна система дає змогу використовувати газ і бензин паралельно.

Можна зробити висновок, що дефіцит палива у Росії посилюється. І росіяни вже не чекають швидкого покращення ситуації, а шукають рішення.

Що ще слід знати про паливну кризу

Нагадаємо, що на АЗС Севастополя бензин в середньому коштує 199 рублів за літр. Загалом по окупованому Криму ціна становить від 185 до 200 рублів за літр.

Водночас Казахстан таки допоможе Москві на тлі паливної кризи. Загальний обсяг поставок становитиме близько 50 тисяч тонн.