Что происходит на фоне топливного кризиса в России

В июне количество запросов на переоборудование автомобилей выросло на 35% по сравнению с мартом–апрелем, о чем пишет The Moscow Times.

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При этом очередь на установку ГБО уже расписана на ближайшие три месяца. В то же время сервисы, занимающиеся переоборудованием автомобилей, сталкиваются с трудностями при закупке необходимого оборудования.

Поставщики оказались не готовы к такому ажиотажу, все оборудование уже раскуплено, а цены на него выросли почти вдвое,

– отметил владелец автосервиса "Пальмира" во Владимире, член Союза автосервисов России Сергей Комолов.

По его словам, основным поставщиком ГБО является Новогрудский завод газовой аппаратуры. Однако предприятие не справляется с объемом заказов.

В настоящее время установка ГБО стоит от 53 до 90 тысяч рублей – без учета регистрации. Более 90% легковых автомобилей с ГБО используют смесь сжиженных углеводородных газов, в частности пропан-бутан.

Как отметил доцент кафедры технической эксплуатации транспортных средств Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Алексей Пенкин, несмотря на рост цен, пропан-бутан все равно примерно вдвое дешевле бензина А-92 и А-95.

Кроме того, двухтопливная система позволяет использовать газ и бензин параллельно.

Можно сделать вывод, что дефицит топлива в России усугубляется. И россияне уже не ждут скорого улучшения ситуации, а ищут решения.

Что еще нужно знать о топливном кризисе

Напомним, что на АЗС Севастополя бензин в среднем стоит 199 рублей за литр. В целом по оккупированному Крыму цена составляет от 185 до 200 рублей за литр.

В то же время Казахстан все-таки поможет Москве на фоне топливного кризиса. Общий объем поставок составит около 50 тысяч тонн.