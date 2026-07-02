Об этом в беседе с 24 Каналом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, уточнив, для каких целей это отечественное оружие может быть задействовано в будущем.

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Масштабирование баллистики будет влиять на ситуацию на фронте

Если украинская баллистика будет масштабироваться и в Украине будет достаточно такого вида оружия, то оно полетит в Россию на объекты, связанные с войной. А таких на российской территории множество. Речь идет о предприятиях, которые сегодня работают на ВПК врага, их немало.

Те, кто будет планировать такие удары, знают о российских критически важных предприятиях. Именно туда полетит украинская баллистика. Уверен, что силы ПВО России вряд ли смогут перехватить ее,

– озвучил Братчук.

Полное интервью Сергея Братчука: смотрите в видео

По словам представителя УДА, сегодня главное – расширить масштабы этих процессов. Он убежден, что это повлияет на ситуацию на фронте, это непосредственно перевернет очередную страницу российско-украинской войны в контексте того, что ВСУ будут пытаться перехватить инициативу. Братчук уверен, что у Украины будет такое окно возможностей.

Потому что ракетные удары – гораздо мощнее, чем сегодняшние "дипстрайки". Они в разы усилят то, что сейчас Россия получает от наших атак, которые теперь наносятся не только ночью, но и днем. Беспокойными там сейчас являются и утро, и день, и вечер, не говоря уже о ночи,

– подчеркнул Братчук.

Спикер Украинской добровольческой армии, комментируя информацию со стороны России о том, что она якобы сбила в течение суток дальнобойную оперативно-тактическую ракету (есть предположение, что это была FP-9), отметил, что риторика врага меняется.

Он напомнил, что ранее там заявляли, например, о том, что украинских ракет "Фламинго" вообще не существует. Впоследствии российская сторона уже начала утверждать, что это оружие якобы не является мощным и его легко сбить силами ПВО, а когда в России произошли попадания – тогда россиянам было не до разговоров.