Про це у розмові з 24 Каналом наголосив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, уточниши, по яких цілях ця вітчизняна зброя може бути відпрацьована в майбутньому.

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Масштабування балістики впливатиме на ситуацію на фронті

Якщо українська балістика масштабується і в Україні буде достатньо такого виду зброї, то вона полетить в Росії на об'єкти, які пов'язані з війною. А таких на російській території безліч. Мовиться про підприємства, які працюють сьогодні на ВПК ворога, їх чимало.

Ті, хто будуть плануватимуть такі удари, знають про російські критично важливі підприємства. Саме туди українська балістика полетить. Впевнений, що сили ППО Росії навряд чи зможуть перехоплювати її,

– озвучив Братчук.

Повне інтерв'ю Сергія Братчука: дивіться у відео

Зі слів речника УДА, сьогодні головне – масштабувати ці процеси. Він переконаний, що це матиме вплив на фронт, це безпосередньо перегортатиме чергову сторінку російсько-української війни в контексті того, що ЗСУ намагатимуться перехопити ініціативу. Братчук впевнений, що в України буде таке вікно можливостей.

Тому що ракетні удари – набагато потужніші, ніж сьогоднішні "діпстрайки". Вони в рази підсилять те, що нині Росія отримує від наших атак, які тепер не лише вночі, а й вдень. Неспокійним є там нині і ранок, і день, і вечір, не кажучи вже про ніч,

– підкреслив Братчук.

Речник Української добровольчої армії, коментуючи інформацію з боку Росії про те, що вона нібито збила протягом доби далекобійну оперативно-тактичну ракету (є припущення, що це була FP-9), зауважив, що риторика ворога дедалі змінюється.

Він нагадав, що раніше там заявляли, наприклад, щодо українських ракет "Фламінго", що їх взагалі не існує. Згодом російська сторона вже почала стверджувати, що ця зброя начебто не є потужною і її силам ППО легко збити, а коли в Росії відбулись прильоти – тоді вже росіянам було не до балачок.