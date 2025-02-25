Росія заробила сотні мільярдів доларів на продажу палива у 2024 році

Експорт викопного палива з Росії у третій рік війни проти України приніс країні 253,8 мільярда доларів. Частина доходів надходила непрямо з західних країн, попри санкції.

Які доходи отримала Росія

З моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія загалом отримала 847 мільярдів євро від експорту викопного палива, повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Цей дохід значно перевищує 211 мільярдів доларів, які, за підрахунками Пентагону, Росія витратила на війну з 2022 по 2024 рік.

Зауважте! У березні 2022 року тодішній президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти до Сполучених Штатів. У січні 2025 року він запровадив санкції проти російських нафтових проєктів.

Як паливо потрапляло у Росію

Однак багато країн не долучилися до санкцій проти Росії. У звіті зазначено, що частина російських нафтопродуктів потрапляла на західні ринки через треті країни, такі як Китай, Індія та Туреччина.

Зокрема, країни G7 у третьому році війни імпортували нафтопродуктів на суму 18 мільярдів євро з шести нафтопереробних заводів в Індії та Туреччині. За оцінками, половина цієї суми – близько 9 мільярдів євро – припадала на продукцію, виготовлену з російської нафти, що забезпечило Москві приблизно 4 мільярди євро податкових надходжень.

Зауважте! Найбільшим джерелом доходів Росії залишалася сира нафта, експорт якої приніс 104 мільярди євро. Серед інших викопних ресурсів були газ, вугілля та скраплений природний газ.