"Дружба" більше не діє: Росія перестала качати нафту до Польщі

Росія вирішила припинити прокачувати нафту нафтопроводом "Дружба", через який вона постачається не лише до Польщі. Цим нафтопроводом вона також поступає до Німеччини, Угорщини, Чехії та Словаччини.

Про це заявив генеральний директор найбільшої польської нафтової компанії PKN Orlen Даніель Обайтек. Однак він підкреслив, що компанія була до цього готова.

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Частка російської нафти була незначною

Обайтек сказав, що PKN Orlen ефективно забезпечує постачання сировини, адже частка російської нафти була незначною. Тож надалі компанія замінить сировину з Росії нафтою з інших напрямків.

Росія припинила постачання нафти до Польщі, до чого ми повністю готові. Лише 10% сировини було з Росії, і ми будемо замінювати її нафтою з інших напрямків. Це ефект диверсифікації, який ми проводили останніми роками,

– написав гендиректор.

Також він наголосив, що більш детальну інформацію про постачання нафти до Польщі компанія надасть під час конференції щодо проєктів розвитку у вівторок, 28 лютого.

Нафтове ембарго проти Росії

Зазначимо, що ще на початку грудня 2022 року Європейський суд ввів часткове ембарго на імпорт російської нафти. Однак воно не стосувалося постачань нафтопроводом "Дружба", від яких залежать також НПЗ в Угорщині, Словаччині та Чехії.

Після введення ембарго та цінової стелі на рівні 60 доларів за барель, російський рубль обвалився до мінімуму за понад 6 місяців. Згодом він знецінився до восьмирічного мінімуму. Так, 29 грудня курс долара був нижче 72 рублів.

Тоді у відповідь на санкції Путін підписав указ про заборону продажу нафти країнам або організаціям, які дотримуються граничної ціни. Віцепрем'єр-міністр Росії ж попередив, що країні, можливо, доведеться скоротити видобуток нафти до 7% у 2023 році.