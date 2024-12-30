Росіяни ввозять люксові автомобілі з ЄС попри санкції

Російські контрабандисти знаходять способи ввозити розкішні автомобілі з Європи, попри санкції ЄС. За свої послуги вони беруть десятки тисяч євро.

Російські компанії обходять санкції на автомобілі

Щонайменше п’ять російських компаній займаються нелегальним ввезенням автомобілів із Європи, зокрема тих, що мають об’єм двигунів, який потрапляє під санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Ці обмеження були введені у 2022 році як частина заборони на експорт предметів розкоші до Росії.

Наприклад, на платформі Auto.ru компанія AvtoImport пропонує BMW 530 d M Sport за 68 200 доларів. Фото показує, що автомобіль усе ще знаходиться в Німеччині.

Зауважте! На середину грудня цей транспортний засіб виставлявся на продаж у Німеччині на сайті Autopartner BGL за 31 900 євро.

Представник Autopartner BGL заперечив зв’язок із цими оголошеннями, зазначивши, що автомобіль досі знаходиться в Німеччині й на той момент ще не був проданий.

Як росіяни обходять санкції

Видання Financial Times виявило понад 50 розкішних автомобілів, які пропонувалися на російському сайті Auto.ru.

Цікаво! Ці автомобілі, що походять із 25 різних німецьких автосалонів, продавалися з націнкою близько 19 000 євро в середньому.

Контрабандисти зазвичай заявляють, що машини призначені для третьої країни. Наприклад, чорний Mercedes-Benz S350, проданий у січні 2024 року киргизькій таксомоторній компанії німецьким дилером Kessler & Haag, у березні був зареєстрований у Москві як таксі.

Зауважте! Попри посилення санкцій ЄС, спрямованих на обмеження військових можливостей Москви та зростання невдоволення режимом, постачання європейських автомобілів до Росії триває.