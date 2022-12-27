Росія підготувала "відповідь" на стелю цін на нафту: Путін підписав указ
27 грудня 2022, 19:59Читать новость на русском
Джерело:"Медуза"
Росія, схоже, образилась на запроваджені Заходом стелі на ціни на нафту. Путін підписав указ про заходи у відповідь.
Росія не постачатиме нафту країнам, які запроваджують обмеження цін. Щоб обійти це, вимагатимуть спецдозвіл Путіна.
До речі Ціни на нафту стрімко зросли через новий "сюрприз" від Росії
Рішення Путіна
Диктатор заборонив постачати нафту також і іноземним покупцям, якщо у контракті використовують механізм фіксації граничної ціни.
Заборона почне діяти з 1 лютого й до 1 липня 2023 року. Дату заборони постачання нафтопродуктів визначатиме російський кабмін.
Указ Путіна / Скриншоти з сайту Кремля:
Стеля цін на російську нафту: що відомо
- 2 грудня Євросоюз домовився встановити максимальну ціну на російську морську нафту 60 доларів за барель. Угода почала діяти 5 грудня.
- Це рішення необхідне, аби скоротити надходження до російського бюджету й Росія не могла фінансувати війну проти України.
- ЗМІ писали, що країна-агресорка вже втратила до 90% свого ключового ринку нафти у північних країнах Євросоюзу.