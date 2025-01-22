Росія знайшла як постачати газ у Придністровʼя в обхід України

Росія може постачати газ до Придністровʼя з лютого через Турецький потік з допомогою кіпрської компанії Ozbor Enterprises. Наразі вже заброньовані необхідні потужності.

Росія відновить постачання газу до Придністровʼя

20 січня кіпрська компанія Ozbor Enterprises забронювала потужності через Турецький потік обсягом 3,1 мільйона кубометрів на добу до точки входу "Странджа-2", що на кордоні Туреччини та Болгарії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані торгової платформи RBP.

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Що відомо про Ozbor Enterprises Ozbor Enterprises у квітні 2024 року отримала статус члена CEEGEX (оператора угорського газового ринку). Що стосується керівництва компаній, то Мирослав Стоянович, який займається торгівлею газу, та Володимир Петков, який є керівником швейцарського представництва Ozbor Enterprises, раніше працювали у "Газпромі", згідно з їх профілями у LinkedIn.

"Гуманітарний газ" в Придністровʼї буде з 1 лютого

Скоріш за все, з 1 лютого Придністровʼя зможе отримати російський газ, який раніше Росія назвала "гуманітарним". Адже вище згадані обсяги збігаються з потребами Молдавської ДРЕС для забезпечення енергетикою Лівий берег Молдови. Раніше колишній міністр енергетики Молдови Віктор Парліков прогнозував, що російський газ до регіону почне надходити з 1 лютого.

Варто також підкреслити, що 3,1 мільйона кубометрів на добу не вистачить, аби ДРЕС могла генерувати електроенергію й для Правого берега Молдови. Тож Кишиневу доведеться й надалі купувати її у європейських держав.

Наразі у Придністровʼї зупинені практично всі промислові підприємства, а у житлових будинках відключене централізоване опалення, постачання гарячої води та відбуваються регулярні віялові відключення.

Нагадаємо, що Росія могла одразу через дочірню компанію забронювати потужності ще у 2024 році, коли стало відомо, що контракт між "Нафтогазом" та "Газпромом" продовжено не буде. Однак Кремль навмисно залишив регіон без опалення, аби мати простір для маніпуляцій перед парламентськими виборами.

Скільки коштуватиме поставка газу до Придністровʼя

Російські ЗМІ оцінюють поставку газу у 160 мільйонів доларів. Раніше Придністровʼя отримувало "безкоштовний газ" від "Газпрому", а борг регіону Росія перекладала на "Молдовагаз". Загалом "Газпром" оцінював борг у 709 мільйонів доларів, однак Кишинів цього боргу не визнає й відмовляється сплачувати.

Яким маршрутом газ надходитиме у Придністровʼя

Передбачається, що газ до Придністровʼя потраплятиме наступним маршрутом: з Туреччини по Трансбалканському газопроводу, що працює в реверсному режимі, але окремі ділянки цієї труби аж до Молдови на місячному аукціоні 20 січня заброньовані не були. Для бронювання надавали ділянки на кордоні Болгарії та Румунії (точка входу), Румунії та України (Іссакча-Орловка), Румунії та Молдови (газопровід Ясси-Кишинів).

Російські ЗМІ також зазначають, що наразі Кремль розглядає й інші варіанти поставок російського газу в невизнану республіку, однак Турецький потік наразі найпріоритетніший варіант.