Головний нафтовий порт у Росії працює в обхід санкцій

Нафтовий термінал Козьміно в Росії, розташований у Тихому океані, продовжує відправляти нафту в обхід санкцій США. Для цього вантажовідправники та трейдери вдаються до хитрощів.

Нафтовий порт обходить санкції

Від 30 січня до 16 лютого 16 танкерів перевезли східносибірсько-тихоокеанську нафту, причому жоден із цих танкерів не потрапив під американські санкції, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Половина з цих суден вперше займалась транспортуванням цього типу нафти. Щоб не потрапити під обмеження, трейдери використовують прапори інших країн.

Більшість нових танкерів плавали під прапорами Панами, Островів Кука, Сьєрра-Леоне та Джибуті. Майже всі відправлення нафти були спрямовані до Китаю, в порти міст Дундін, Хуейчжоу та Дунцзякоу.

Цікаво! Судна належали компаніям з Шанхаю, Гонконгу та Сейшельських островів.

Вплив санкцій

Після введення санкцій США, вартість фрахту з порту Козьміно до Азії зросла. Триденна або п'ятиденна поїздка до Китаю коштувала до 5 мільйонів доларів, тоді як раніше ціна була 1,5 мільйона доларів. Проте, після підвищення, ціни на фрахт почали знову знижуватись.

Зауважте! Росія збільшила експорт нафти шляхом використання нових танкерів і техніки перевантаження нафти з одного судна на інше. Однак, попри ці зусилля, доставка нафти клієнтам все ще супроводжується проблемами: завантажені танкери часто змушені стояти в очікуванні.