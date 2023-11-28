Росіяни не повернуться на газовий ринок ще 2 – 3 роки, – Коболев

Після накладення санкцій на російський газ, Європа почала шукати інших постачальників. Через це на ринку зросла частка Азербайджану, Катару та інших країн.

Хто замінить Росію на ринку газу Європи

Колишній очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коблолєв розповів у інтерв'ю для 24 Каналу, чому росіяни можуть втратити остаточний вплив на ринок газу.

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Андрій Коблолєв Колишній очільник НАК "Нафтогаз" На мою думку, якщо росіяни не повернуться на газовий ринок ще 2 – 3 роки, вони його втратять повністю і принаймні на перспективу нашого з вами життя.

На думку Коблолєва, найбільше потенціалу замінити Росію на газових ринках, мають країни, які раніше були у складі СРСР. До таких належать:

Азербайджан;

Туркменістан;

Узбекистан.

Саме там знаходиться Каспійський газопровід і "росіяни кістками лягають, щоб цього не сталося". Проте рано чи пізно, це все ж станеться.

На другому місці за потенціалом знаходиться Північна Африка, яка вже досить активно торгує газом з Європою. Проте є перспектива для збільшення обсягів експорту ресурсу.

Також енергетик розповів, що нові поклади газу можна знайти в Середземному морі біля Ізраїлю, що робить її потенційним конкурентом Росії. Нині відомо про родовище Левіафан, яке наразі знаходиться в розробці.