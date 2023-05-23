Путін за допомогою Індії намагається запобігти глобальній фінансовій ізоляції, - Bloomberg

Кремль чинить активний тиск на уряд Індії аби та допомогла Росії уникнути потрапляння до чорного списку FATF. Країна-агресор погрожує анулювати енергетичні та оборонні угоди.

Чому Росія тисне на Індію

Індія протягом війни зберігала нейтралітет щодо ситуації, яка склалася. Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше зустрілися минулих вихідних у Японії на саміті G7. Це явно не сподобалося президенту Росії, через що він посилив тиск на країну аби уникнути чорного списку FATF.

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Нагадаємо! FATF – глобальний світовий орган контролю за відмиванням грошей. Він призупинив членство Росії ще у лютому 2022 року.

Якщо Росію внесуть до чорного списку, вона буде на одному рівні з Північною Кореєю, Іраном і М'янмою по економічній ізоляції від світу. В такому випадку усі світові фінансові установи будуть посилено перевіряти фінансові операції країни-агресорки.

Чим погрожує Москва

Російське державне агенство ще на початку травня почало натякати для уряду Індії на негативні наслідки, які на неї чекають, якщо та не допоможе їй уникнути чорного списку. Під загрозою транспортна, енергетична та оборонна сфери.

Також для Індії передали список проєктів, які постраждають у випадку відмови від співпраці:

Співпраця нафтового гіганта "Роснефть" та Nayara Energy Limited;

Експорт російського озброєння та військової техніки до Індії, а також технічне співробітництво у сфері оборони;

Російські пропозиції щодо нових спільних авіаційних проєктів, представлені на виставці Aero India 2023 у лютому;

Технологічна та енергетична співпраця на АЕС Куданкулам в Індії;

Угода між ВАТ "РЖД Логістика" та Індійською контейнерною корпорацією про послуги з перевезення вантажів у зв'язку з розвитком торгового коридору Північ-Південь.

Влада Росії вважає рішення про обмеження від FATF політизованим та незаконним.