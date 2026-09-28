Російська атака пошкодила об'єкт "Укртелекому": що зі зв'язком

У понеділок, 28 вересня, Росія продовжила атаки на українську інфраструктуру. Внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнав один із об'єктів "Укртелекому".

Які наслідки атаки

Про наслідки атаки розповіли в пресслужбі оператора, пише "Інтерфакс-Україна".

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із об'єктів "Укртелекому". Наразі уточнюємо масштаб пошкоджень,

– зазначили в компанії.

Втім, у пресслужбі оператора заспокоїли, що російський удар не вплинув на роботу сервісів та доступність телекомунікаційних послуг для українців.

Наші фахівці оцінюють стан інфраструктури та проводять стабілізаційні заходи,

– зауважили в оператора.

Також в "Укртелекомі" додали важливу деталь щодо безпеки персоналу. За попередніми даними, серед співробітників постраждалих немає, тому команда може швидко сфокусуватися виключно на відновленні обладнання.

Чому ворог системно б'є по провайдерах

Атака на "Укртелеком" – це не випадковість, а частина цілеспрямованої кампанії Росії зі знищення українського зв'язку, яка різко загострилася у вересні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 27 вересня внаслідок ударів по Києву постраждав головний офіс "Київстару", хоча мережа встояла.

Перед цим, 23 вересня, Київ частково залишився без інтернету через пошкодження дата-центрів провайдерів UTELS та "Павутина".

А вже 25 вересня Росія вдарила по дата-центру Data Group. На щастя, завдяки резервним копіям компанії вдалося врятувати всі клієнтські масиви даних. Також під вогнем опинялася опорна мережа COSMONOVA.