Росія знищила цех бренду Mangelo у Харкові: що буде із замовленнями та грошима

Черговий терористичний акт ворога завдав нищівного удару по українському бізнесу, забравши найцінніше - людські життя. Відомий вітчизняний виробник одягу опинився на межі виживання, але вже готує план порятунку для своїх покупців та партнерів.

Росіяни знищили черговий цех виробника одягу

Кілька днів тому російська ракета прямим влучанням знищила виробничий цех харківського бренду жіночого верхнього одягу Mangelo. Внаслідок цієї жорстокої атаки загинули працівники команди, а багато фахівців швейного виробництва наразі перебувають у лікарнях із важкими пораненнями, про що повідомляє пресслужба компанії Mangelo в інстаграмі.

Керівництво бренду зазначає, що наразі неможливо навіть підрахувати точні збитки.

Ми втратили майже все, що мали на виробництві. І поки навіть не можемо точно сказати, скільки товару знищено, що вдалося зберегти та в якому стані залишився наш цех,

– йдеться в офіційній заяві Mangelo.

Як повернути свої гроші за скасовані замовлення

Через втрату зв'язку та знищення всієї робочої інформації, компанія тимчасово не могла відповідати на повідомлення клієнтів та оптових партнерів. Проте бренд запевняє, що жоден покупець не залишиться без уваги. Усі питання щодо оплат, повернень та поточних замовлень будуть обов'язково вирішені найближчим часом.

Зверніть увагу! Ті замовлення, які фізично можливо виконати, будуть відправлені адресатам. За всі інші скасовані покупки Mangelo гарантовано поверне кошти у повному обсязі. "Сьогодні є речі, набагато важливіші за замовлення, продажі та роботу – це людські життя", – наголошують у компанії, просячи клієнтів дати їм трохи часу на відновлення процесів та допомогу пораненим колегам.

Які подібні атаки передували цьому удару

Останнім часом ворог систематично тероризує цивільну та комерційну інфраструктуру Харкова. Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку жовтня Росія цинічно атакувала КАБами житловий сектор міста, внаслідок чого були зруйновані приватні будинки, загинула людина та багато отримали поранення. Також наприкінці вересня окупанти вдарили бойовим дроном по одному з місцевих торговельних центрів, що вкотре підтверджує цілеспрямоване знищення ворогом економіки та мирного життя регіону.

Попри колосальні втрати та біль, засновники Mangelo офіційно заявили, що це не кінець їхньої історії. Бренд планує стати на ноги, відбудувати виробництво та продовжити свою справу в пам'ять про загиблих колег.