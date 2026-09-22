Чотири людини загинули: Росія вгатила по заводу "Інтертайп" у Дніпрі

У ніч проти 22 вересня російські війська завдали удару по українському промисловому заводу Interpipe у Дніпрі. Атака призвела до трагічних наслідків, а виробництво довелося зупинити.

Які наслідки атаки на підприємство

Воорг атакував підприємство балістичними ракетами, повідомили в "Інтертайпі".

Внаслідок атаки загинули четверо працівників, ще семеро отримали поранення.

Наразі усім пораненим працівникам надають необхідну медичну допомогу.

Компанія залишається на зв’язку із сім’ями загиблих, надає їм підтримку, аби пережити цей надзвичайно важкий час,

– йдеться повідомленні.

Водночас ворожа атака завдала нищівного удару по інфраструктурі. Основне виробниче обладнання суттєво пошкоджене, через що випуск продукції наразі повністю зупинили.

Фахівці оцінюють наслідки терористичної атаки та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи,

– додали в компанії.

Точних даних про тривалість простою підприємства наразі немає.

Зауважте! "Інтертайп" – українська промислова група, яка спеціалізується на виробництві сталевих труб і залізничної продукції. Компанія експортує свою продукцію до понад 50 країн світу. У 2025 році "Інтертайп" продав 470 тисяч тонн труб та 89 тисяч тонн залізничної продукції, яку реалізує під брендом KLW.

Чому Росія б'є по українській промисловості

Цей удар є частиною ширшої стратегії Росії зі знищення економічного потенціалу України. Нагадаємо, що ворог систематично атакує великі підприємства, намагаючись позбавити українців робочих місць, а бюджет – податків.

Зокрема, 17 вересня Росія випустила дві балістичні ракети по промислових майданчиках "Запоріжстал"і, що стало вже четвертою атакою на комбінат за місяць.

Крім металургії, під прицілом залишається й енергетичний сектор. Тієї ж ночі, 22 вересня, окупанти витратили мільйони доларів на запуск п'яти балістичних ракет по давно зупиненому об'єкту Нафтогазу на Полтавщині.