Знову стає ціллю: Росія вдарила по фармацевтичному заводу у Києві

У понеділок, 28 вересня, Росія знову атакувала фармацевтичний завод "Дарниця" у столиці. Про наслідки удару та стан заводу деталі не повідомляють.

Що відомо про атаку на завод

Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає, про що повідомила членкиня ради директорів фармацевтичної компанії Катерина Загорій.

Катерина Загорій Членкиня ради директорів фармацевтичної компанії Важко звикнути до думки, що місце, куди люди щодня приходять працювати і виробляти ліки для інших людей, знову стає ціллю. Дякую всім, хто сьогодні пише і телефонує. Ми бачимо кожне повідомлення, навіть якщо не можемо відповісти кожному.

Катерина Загорій звернулася також до українців з проханням:

не викладати фото й відео;

не описувати пошкодження;

не додавати подробиць.

Не допомагаймо ворогу оцінювати результат його ударів. Сьогодні головне, що всі живі. І тиша про все інше,

– зазначила Загорій.

Нагадаємо, що під ударом ворога також опинився медичний центр "Добробут". Наразі там вже працюють рятувальники.

Зокрема, завод "Дарниця" росіяни вже атакували раніше. Остання така атака відбулася 26 вересня.

Першого удару завод зазнав ще 23 вересня. Тоді компанія також не розповіла про наслідки російської атаки.