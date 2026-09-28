Як розповіла ведуча 24 Каналу з місця подій Дарія Трунова, безпілотник влучив безпосередньо в будівлю. Навколо розкидані уламки безпілотника завбільшки у метр.

Що відомо про наслідки атаки?

Як наголосила Трунова, наразі невідомо про постраждалих внаслідок цієї атаки. Хоча в будівлі на момент прильоту перебували люди. Це черговий терористичний акт, який здійснила Росія.

Тут насправді дуже важко дихати. Ми бачимо, що навіть зараз уламки падають з покрівлі. Тому потрібно буди максимально обережними. Поруч також на покрівлі горить нежитлова будівля,

– зазначила ведуча.

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Рятувальники вже працюють на місці прильоту. Вони намагаються оперативно загасити пожежу.

Наслідки повторної атаки по Києву: дивіться відео 24 Каналу

В будівлі видно дим: дивіться відео 24 Каналу

Киян закликають бути особливо обережними під час повітряної тривоги. Це вже друга російська атака по Києву за 28 вересня. Сьогодні російський безпілотник посеред дня влучив по Національній академії наук України у столиці.