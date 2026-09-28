Как сообщила корреспондент 24 Канала с места событий Дарья Трунова, беспилотник попал непосредственно в здание. Вокруг разбросаны обломки беспилотника размером в метр.

Что известно о последствиях атаки?

Как подчеркнула Трунова, пока нет информации о пострадавших в результате этой атаки. Хотя в здании на момент прилета находились люди. Это очередной террористический акт, совершенный Россией.

Здесь на самом деле очень трудно дышать. Мы видим, что даже сейчас обломки падают с крыши. Поэтому нужно быть максимально осторожными. Рядом, также на крыше, горит нежилое здание,

– отметила ведущая.

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Спасатели уже работают на месте прильота. Они пытаются оперативно потушить пожар.

Последствия повторной атаки на Киев: смотрите видео 24 Канала

Из здания виден дым: смотрите видео 24 Канала

Киевлян призывают быть особенно осторожными во время воздушной тревоги. Это уже вторая российская атака на Киев за 28 сентября. Сегодня российский беспилотник посреди дня поразил Национальную академию наук Украины в столице.