Как рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, сам взрыв прогремел около 13 часов. Позже были опубликованы ужасающие кадры, на которых люди пытались спастись от пожара. В здании было сильно задымлено.

Что известно о последствиях атаки на НАН Украины?

Как подчеркнула ведущая, на место взрыва оперативно прибыли спасатели. Они уже сейчас ликвидируют последствия вражеской атаки. Время от времени им приходится прерывать работу, ведь Россия запускает новые беспилотники в направлении столицы.

В Киевской ОГА подтвердили, что беспилотник попал в нежилое здание. Впоследствии поступили сообщения о погибшей женщине в результате вражеской атаки.

Очевидцы говорят, что все произошло во время обеденного перерыва. Некоторые сотрудники вышли на обед. Кто-то находился непосредственно в здании. Сейчас известно, что три человека пострадали. Их госпитализировали медики. Искренне надеюсь, что больше погибших и пострадавших не будет,

– рассказала ведущая.