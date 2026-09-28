Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, сам вибух пролунав близько 13 години. Вже згодом опублікували жахливі, де люди намагалися врятуватися від пожежі. В будівлі було сильно задимлено.

Що відомо про наслідки атаки по НАН України?

Як наголосила ведуча, на місце вибуху оперативно прибули рятувальники. Вони вже зараз ліквідовують наслідки ворожої атаки. Час від часу їм доводиться переривати роботу, адже Росія запускає нові безпілотники в напрямку столиці.

В Київській ОВА підтвердили, що безпілотник влучив у нежитлову забудову. Згодом були повідомлення про загиблу жінку внаслідок ворожої атаки.

Очевидці кажуть, що все сталося під час обідньої перерви. Деякі працівники вийшли на обід. Хтось перебував безпосередньо в будівлі. Зараз знаємо, що троє людей постраждали. Їх госпіталізували медики. Від щирого серця сподіваюся, що більше загиблих та постраждалих не буде,

– розповіла ведуча.

Володимир Зеленський вже відреагував на цинічну російську атаку. Він повідомив, що рятувальна операція триває. Наразі шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Президент наголосив, що відповідь на такий удар обов'язково буде.

Додамо, у Харкові Росія вдарила керованою авіабомбою по житловій багатоповерхівці. Внаслідок атаки постраждали 43 людини. Серед них – 11 дітей.